Kenneth Taylor maakt indruk bij eerste basisplek voor Ajax, ook Mauro Júnior imponeert weer

RapportcijfersHoewel Ajax een moeilijke wedstrijd kende tegen NEC viel middenvelder Kenneth Taylor positief op. Hij kreeg een 7,5 voor zijn optreden. Titelconcurrent PSV is blij met de vorm van Mauro Júnior. De tot back getransformeerde Braziliaan is al weken de man in vorm bij PSV en kreeg net als Taylor een 7,5. Kostas Lamprou was belangrijk voor zijn club PEC Zwolle en scoorde ook dat cijfer.

Bij het in hevige degradatienood verkerende Sparta, dat bijna alle concurrenten zag winnen, werden liefst zeven vieren uitgedeeld. Bij het al uitgespeelde Vitesse ‘slechts’ drie. Opvallend is ook de vier voor de zojuist voor veel miljoenen naar Club getransfereerde Bjorn Meijer. De linksback van FC Groningen verloor met zijn ploeg van Heracles.

FC Twente – Sparta 2-0

FC Twente: Unnerstall 6,5; Brenet 6,5, Pröpper 7, Plegezuelo 6,5, Smal 6; Zerrouki 7, Vlap 6,5 (89. Bosch -), Sadilek 6,5; Limnios 6,5 (90. Cleonise -), Van Wolfswinkel 6,5 (82. Ugalde -), Misidjan 6 (82. Cerny -).

Sparta: Okoye 5; Abels 5, Heylen 4 (77. Meerstadt -), Vriends 6, Auassar 5 (64. Drakpe -), Durmisi 4 (54. Dalmau 4); Jans 4, Van Mullem 5 (64. Namli -), Verschueren 4 (64. Mijnans -), Masouras 4; Thy 4.

Scheidsrechter Makkelie: 7

Man of the match: De degelijke Robin Pröpper stond er weer vrijdagavond tegen Sparta en de verdediger was ook goed voor een assist bij de 2-0 van Michel Vlap.

NEC – Ajax 0-1

NEC: Branderhorst 7,5; Van Rooij 7, Márquez 7, Guth 6,5, Verdonk 7 (71. Van Eijden -); Schöne 6, Mattsson 6,5 (51. Duelund 6), Bruijn 6; Tavsan 6,5, Okita 6 (86. Vet -), El Karouani 7

Ajax: Stekelenburg 7; Timber 7, Schuurs 6 (45. Van Gelderen 6), Blind 6, Tagliafico 6, Taylor 7,5 (85. Kudus -), Klaassen 5,5, Gravenberch 6 (90. Álvarez -), Berghuis 4,5 (46. Brobbey 7), Haller 5, Tadic 5.

Scheidsrechter Manschot: 7

Man of the match: Bij zijn eerste basisplaats in de eredivisie in zijn loopbaan manifesteerde Kenneth Taylor zich als de beste Ajacied in een elftal dat aan slijtage onderhevig lijkt.

AZ – Heerenveen 2-1

AZ: Vindahl 5,5; Sugawara 6,5, Beukema 6,5, Martins Indi 5,5, Wijndal 6,5 (90. Witry -); Midtsjø 5, De Wit 5 (46. Reijnders 7), Clasie 6; Karlsson 6,5, Pavlidis 5,5 (90. Sowah -), Aboukhlal 5 (73. Evjen -).

Heerenveen: Mulder 6; Akujobi 5 (78. Zaal -), Van Beek 6, Bakker 6, Van Ottele 6, Woudenberg 5; Halilovic 6,5 (74. Van der Heide -), Tahiri 6, Haye 6,5; Sarr 6, Van Hooijdonk 5,5 (64. Musaba -).

Scheidsrechter Nagtegaal: 6

Man of the match: Invaller Tijjani Reijnders maakte zijn belangrijkste eredivisiedoelpunt tot nu toe tegen Heerenveen waardoor AZ in het spoor blijft van FC Twente en Feyenoord. Na zijn invalbeurt nam de thuisploeg het heft in handen.

Volledig scherm Tijjani Reijnders viert de zege met Zakaria Aboukhlal en Sam Beukema. © ANP

RKC – PEC Zwolle 0-2

RKC: Vaessen 6,5; Bakari 5,5, Adewoye 6,5, Meulensteen 5,5, Touba 6, Büttner 5 (59. Oukili 5,5); Anita 6 (81. Daneels -), Azhil 5 (59. Kuijpers 5), Van der Venne 5 (59. Bel Hassani 5,5); Odgaard - (23. Kramer 5), Stokkers 5,5.

PEC Zwolle: Lamprou 7,5; Van Polen 6,5, Nakayama 6,5, De Wit 5,5 (51. Van Wermeskerken 6), Anderson 6; Van den Belt 7, Clement 6 (87. Reijnders -), Paal 6,5; Kastaneer 6 (87. Beelen -), Darfalou 6 (56. Strieder 5,5), Redan 6,5.

Scheidsrechter Kamphuis: 5

Man of the match: Kostas Lamprou was belangrijk voor PEC Zwolle in het belangrijke degradatieduel met RKC met enkele cruciale reddingen die de club weleens lijfsbehoud kan opleveren.

Cambuur – PSV 1-2

Cambuur: Bos 6,5; Schmidt 6,5, Schouten 6, Mac-Intosch 6, Sylla 4,5; Maulun 5,5, Hoedemakers 6 (75. Paulissen -), Jacobs 5,5 (81. Breij -); Kallon 6,5, Uldrikis 6 (81. Smit -), Joosten 7 (63. Sambissa -)

PSV: Mvogo 7; Mauro 7,5, Ramalho 6, Teze 6,5, Max 5,5; Veerman 5,5 (46. Sangaré 7), Gutiérrez 6; Bruma 5 (81. Gakpo -), Götze 7, Doan 6 (90. Ledezma -); Zahavi 6 (82. Romero -)

Scheidsrechter Higler: 6

Man of the match: Mauro Júnior is een van de revelaties van PSV dit seizoen. De Braziliaan die tegenwoordig back is, was goed voor de assist bij de beslissende goal van Mario Götze.

Willem II – Vitesse 1-0

Willem II: Wellenreuther 6,5; Owusu 6,5, Heerkens 5, Dammers 6,5, Köhn 6; Llonch 6,5, Svensson 6 (83. Crowley -), Saddiki 5,5; Nunnely 6,5, Hornkamp 7 (72. Kabangu -), Köhlert 6,5 (90. Roemeratoe-).

Vitesse: Schubert 5; Doekhi 5, Bazoer 5, Rasmussen 5; Dasa 4, Bero 5, Huisman 4 (73. Van Duivenbooden -), Tronstad 6, Manhoef 5 (83. Jonathans -); Grbic 4, Openda 5.

Scheidsrechter Gözübüyük: 6

Man of the match: Jizz Hornkamp had pas één keer gescoord voor het uiterst moeizaam draaiende Willem II. Zijn vroege goal tegen Vitesse was goed voor de overwinning die weleens heel veel waard kan zijn.

Volledig scherm Jizz Hornkamp viert zijn goal. © Pro Shots / Marcel van Dorst

FC Groningen – Heracles 0-1

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Dankerlui 5, Te Wierik 6 (46. Sverko 6,5), Van Hintum 5 (74. Ngonge -), Meijer 4; Bogarde 5 (46. Van Kaam 6), Duarte 6,5, Irandrust 5; El Hankouri 4 (46. Abraham 6), De Leeuw 4 (74. Postema -), Strand Larsen 5.

Heracles: Bucker 6,5; Fadiga 6, Rente 6,5, Hoogma 6,5, Knoester 6,5 (70. Sonnenberg -), Roosken 6; Schoofs 7, Ouahim 7 (88. Hansson -), De la Torre 6, Laursen 7, Bakis 6 (90. Armenteros -).

Scheidsrechter Van de Graaf: 6,5

Man of the match: Het lukte Nikolai Laursen nog niet vaak om beslissend te zijn voor Heracles maar zijn treffer tegen FC Groningen was goud waard en geeft zijn club de nodige lucht in de strijd om lijfsbehoud.

Feyenoord – FC Utrecht 2-1

Feyenoord: Marciano 6; Geertruida 6,5, Trauner 6,5, Senesi 6,5 (66. Pedersen -), Malacia 6; Aursnes 6, Linssen 6 (84. Bassett -), Kokcu 6; Nelson 6 (71. Walemark -), Dessers 6, Sinisterra 7.

FC Utrecht: De Keijzer 7; Ter Avest 6 (73. St. Jago -), Van der Hoorn 5,5, Janssen 6,5 Van der Kust 6 (65. Warmerdam -); Timber 5,5 (75. Van Overeem -), Maher 6, Gustafson 5; Almqvist 5,5 (73. Sylla -), Van de Streek 6, Douvikas 5 (46. Boussaid 6).

Scheidsrechter Nijhuis: 6

Man of the match: Luis Sinisterra werd de matchwinnaar door zijn winnende goal in de slotfase van het duel. Voor de Colombiaan was het de vierde goal in vijf wedstrijden al.

Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles 1-0

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 6,5, Siovas 7 (61. Janssen -), Angha 6,5, Pinto 6,5; Noslin 6 (72. Samaris -), Duarte 7, Tekie 6,5; Flemming 7, Seuntjens 6,5, Gladon 6 (87. Lonwijk -).

Go Ahead Eagles: Noppert 6,5; Martina 5, Nauber 5, Kramer 5,5, Kuipers 5; Deijl 4,5 (81. Berden -), Brouwers 5, Rommens 4,5 (64. Heil -); Oratmangoen 5, Cordoba 4,5 (81. Mulenga -), Lidberg 4,5 (64. Cardona -).

Scheidsrechter Kooij: 4,5

Man of the match: Zijn treffer kwam wat gelukkig tot stand maar Zian Flemming kroonde zich er weer eens mee tot de belangrijkste man aan Fortuna-zijde.