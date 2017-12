Keizer: We riepen tegengoals over onszelf af

Marcel Keizer vindt dat Ajax vanavond totaal onnodig punten heeft verspeeld in de knotsgekke uitwedstrijd tegen FC Twente (3-3). De Amsterdammers gaven in Enschede een 0-2 en later ook een 2-3 voorsprong uit handen.

Keizer zag dat zijn ploeg na rust het initiatief steeds meer uit handen gaf. ,,We speelden met drie verdedigers en wilden daardoor zelf het spel maken", vertelde hij bij FOX Sports. ,,Dus moet je langer aan de bal blijven, maar in de tweede helft is dat ons niet meer gelukt. Dan roep je dit over jezelf af."

Ajax leek de overwinning toch nog over de streep te trekken, maar vlak voor tijd scoorde Tom Boere nadat hij slecht werd gedekt bij een vrije trap. ,,Het zijn vaste afspraken die niet nagekomen worden", baalde de trainer. ,,Sommige jongens lopen al naar achteren voordat die vrije trap is genomen."

Keizer kan nog niet inschatten wat de impact van het puntenverlies is in aanloop naar de topper van volgende week tegen PSV. De Eindhovenaren kunnen het verschil met Ajax morgen bij winst op Sparta al laten oplopen tot tien punten. ,,Ik ben nog helemaal niet met die wedstrijd tegen PSV bezig geweest. We hebben hier vanavond in de tweede helft de winst veel te makkelijk uit handen gegeven. Al met al is het teleurstellend."

Ajax werd achterin kwetsbaar in de lucht na het uitvallen van Maximilian Wöber. ,,Hij had last van zijn rug en nek'', zei Keizer die FC Twente twee keer met een kopbal zag scoren. ,,We wisten dat ze sterk waren door de lucht, maar bij ons komen jongens hun afspraken niet na. In de tweede helft was het te slap en hebben we de wedstrijd uit handen gegeven.''