Keizer erkent: We hebben hier niet ons beste spel gespeeld

Keizer stelde dat Ajax vorige week tegen Feyenoord met een andere instelling speelde. ,,Hoe dat komt? Ik weet het niet. We kwamen hier wel met goede intenties. Zij speelden met vijf verdedigers en daar hadden we het best moeilijk mee. We komen op achterstand door een strafschop die misschien wel geen strafschop was. Maar ik zat te ver van dat duel af. Ik wilde al wisselen maar toen heb ik meteen Daley Sinkgraven en Siem de Jong gebracht. Siem was weer belangrijk met dat tweede doelpunt. Ik ben blij dat we alsnog gewonnen hebben, maar het kan en moet veel beter.''