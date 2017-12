Keizer doodziek na bekeruitschakeling

Dit keer maakte Oussama Assaidi in blessuretijd gelijk (1-1), waarna FC Twente de strafschoppen beter nam. ,,We hebben verzaakt de wedstrijd te beslissen'', oordeelde Keizer die in het begin van het seizoen met zijn ploeg al werd uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en Europa League. ,,In de eerste helft hadden we heel veel de bal en komen we op 1-0. FC Twente speelde in de tweede helft iets aanvallender, maar dan moeten wij uitlopen naar 2-0.''

Keizer wisselde in de slotfase van de reguliere speeltijd Justin Kluivert en Frenkie de Jong, die beiden goed in de wedstrijd zaten. Na beide wissels ging Ajax verder en verder achteruit lopen. ,,Maar Kluivert zat tegen kramp aan'', verdedigde Keizer zich. ,,Dat is ook niet raar voor een tweedejaars A-junior die veel speelt. En Frenkie was al voor de wedstrijd niet lekker. Hij had last van zijn maag. We waren de laatste weken aardig op dreef, maar we verspelen nu weer een voorsprong tegen FC Twente, net als ruim twee weken geleden hier. Daar balen we echt van.''