Keizer: Dolberg blijft eerste spits

De discussie rondom Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar blijft gaande. Wie van de twee moet in de spits of kunnen ze allebei spelen? Ajax-trainer Marcel Keizer heeft vandaag op de persconferentie bevestigd dat de Deen de eerste spits is. ,,Maar dat wil niet zeggen dat Klaas-Jan niet gaat spelen."

,,Als Kasper rust nodig heeft of niet in vorm is kan dat", aldus Keizer. Vooral dat laatste lijkt het geval. Huntelaar lijkt in vorm met drie treffers, terwijl het laatste competitiedoelpunt van Dolberg dateert uit mei vorig jaar.

Keizer herhaalde nogmaals dat het systeem mét Huntelaar en Dolberg samen in de spits nog niet de prullenbak in gaat. Maar uit zijn woorden viel wel op te maken dat hij zondag tegen ADO Den Haaggkiest tussen één van de twee. Want hoe gaan die twee er zelf eigenlijk mee om? ,,Eentje zal teleurgesteld zijn,’’ liet Keizer zich ontvallen. En over het systeem met vier aanvallers. Is dat geschikt tijdens een uitwedstrijd in Den Haag? ,,Het lukte al niet in een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.’’

Keizer keek gisteravond naar de Europa League en toen kwam de pijn van de vroege uitschakeling weer naar boven. ,,Dan krijg je weer het besef dat we er echt niet bij zijn. Die pijn zal nog wel een halfjaar blijven." Dan maar het voordeel er van inzien? Ajax kon zich een week in alle rust voorbereiden op de wedstrijd tegen ADO. Ook wel lekker toch? ,,Nee, je wilt gewoon zo veel mogelijk wedstrijden spelen."

Ajax heeft een fitte selectie. Alleen Daley Sinkgraven ontbreekt vanwege de naweeën van een knieblessure. Hij zal eerst met Jong Ajax in actie komen voordat hij aansluit bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal.