Keizer blijft ook na gemiste strafschop in Dolberg geloven

'Kom op hè, het is wel Ajax'

21:39 Je zou het bijna een vanzelfsprekendheid kunnen noemen. Steeds als doelman Roy Kortsmit een penalty tegen krijgt, dan keert hij hem. Zo ook zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena, waar de Rotterdamse doelman alert was op een inzet van Kasper Dolberg. De zesde pingel op rij die hij stopte, het was uiteindelijk slechts een pleistertje op de rood/witte wonden. Ajax won met 4-0 van Sparta.