Kees van Wonderen dankt Deventer fans met paginagrote advertentie: ‘I’m an Eagle till I die’

Wat een mooi gebaar richting de fans van Go Ahead, Kees. Hoe kwam je op dit idee?

Van Wonderen: ,,Ik heb twee heel mooie jaren gehad in Deventer en zocht naar een manier om de fans daarvoor te bedanken. Een advertentie leek me een goed idee, dan bereik ik de meeste fans. Voor dit soort dingen heeft de club in Wouter Rutgers een briljante perschef in dienst en hij liet mij die advertentie zien van de Italiaanse coach Roberto Mancini in The Manchester Evening News.’’