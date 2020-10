Keepers met scoringsdrift: Koopmans in bijzonder rijtje

Luuk Koopmans was gisteren met zijn late gelijkmaker in de bekerwedstrijd tegen Sparta de held van ADO Den Haag. De keeper komt met zijn doelpunt in een bijzonder rijtje.

Natuurlijk ging het na het doelpunt van Luuk Koopmans in Den Haag over Martin Hansen. De Deense doelman scoorde ook voor ADO, niet met het hoofd maar met de hek. Ook in 2015 was het de gelijkmaker, de late 2-2 in een eredivisieduel met PSV.

Toch kennen de ADO-doelmannen in Nederland vele voorgangers. Erik Cummins bijvoorbeeld. De goalie van Go Ahead Eagles sloop op 17 augustus 2014 niet mee naar voren, maar een verre uittrap van hem dwarrelde na een dubbele stuit zo over Excelsior-collega Jordy Deckers.



Legendarisch was ook de goal van Martin Pieckenhagen. De sterke Duitse doelman van Heracles scoorde in 2005 nog in de Alkmaarderhout met het hoofd de late 2-2 tegen AZ.

Tsja, AZ. In de Alkmaar Zaanstreek hebben ze toch al niet zulke goede herinneringen aan het fenomeen scorende keepers. Toen AZ in 2009 aan de Champions League meedeed, kostte een rake kopbal van Standard-doelman Sinan Bolat AZ in de 95ste minuut van het laatste groepsduel de Alkmaarders een Europese overwintering.

In de eredivisie kwamen eerder de keepers Edwin van der Sar, Jan van Grinsven, Frans Hoek, Harry Schellekens, Tonny van Leeuwen, Nico van Zoghel, Jan Nijhuis en Dré Saris tot scoren. De topschutter is Van Zoghel, hij benutte zes keer een strafschop voor Go Ahead Eagles en één keer voor DOS.

Volledig scherm Met een rake kopbal zette Luuk Koopmans ADO op 1-1 tegen Sparta. © BSR Agency

Specialisten op het gebied van doelpunten maken staan dus ook in het doel. Neem de Duitser Hans-Jörg Butt, scoorde zelfs drie keer van elf meter in de Champions League. Ook nog eens voor drie verschillende clubs: HSV (2000), Bayer Leverkusen (2002) en Bayern München (2009). Drie keer tegen Juventus.

Buiten Europa is José Luis Chilavert het vermelden waard. De Paraguyaan scoorde vooral bij Vélez Sársfield, maar ook in de nationale ploeg was hij trefzeker: acht keer in totaal. Vaak uit strafschoppen en vrije trappen.

Baas boven baas is Rogério Cerni. Hij maakte in Brazilië naam. De lange nummer 1 van São Paulo scoorde tussen 1992 en 2015 liefst 132 keer voor zijn club. Van zijn goals kwamen er 61 uit een vrije trap, 70 uit een strafschop en nog eentje uit open spel.

Volledig scherm José Luis Chilavert probeert voor Paraguay op het WK van 2002 uit een vrije trap te scoren tegen Spanje.