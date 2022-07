Kassa rinkelt bij Ajax: Lisandro Martínez trekt naar Manchester United voor duizelingwekkend bedrag

Martínez tekent een contract tot medio 2027 op Old Trafford, waar de Argentijn wordt herenigd met coach Erik ten Hag.

Niet alleen komt Martínez nu op drie binnen in de lijst met recordverkopen van Ajax. De zevenvoudig international komt ook in de top tien van duurste aankopen van Manchester United. Voor acht spelers betaalden The Red Devils ooit meer dan voor Martínez: Paul Pogba (105 miljoen euro), Harry Maguire (87), Jadon Sancho (85), Romelu Lukaku (84,7), Ángel Di María (75), Bruno Fernandes (63), Anthony Martial (60) en Fred (59).