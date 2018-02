Karim El Ahmadi: Zo kan het niet langer

Door Mikos Gouka De manier waarop Lennart Thy, de onvermoeibare Duitse spits van VVV, gisteren na afloop de steile trappen van de Koel nog even lekker op sprintte. Dat was alleszeggend. Vlak voor de aanvaller sjokten de spelers van Feyenoord naar de kleedkamer. Thy had na een middag fel jagen, geconcentreerd meeverdedigen en fanatiek counteren nog alle puf om een lekker sprintje 'bergop' te trekken.

Bij Feyenoord waren ze leeg. Of het leek zo. En voor de camera's gooiden ze het gisteren inderdaad op instelling. Of liever gezegd op een gebrek aan de juiste mindset. Want, was het niet zo dat diezelfde Rotterdammers woensdag in de Kuip de onbedreigde koploper PSV in de beker bij de strot hadden gegrepen?



Toen kon het wel, een paar dagen later in Limburg niet. ,,En dat valt dus niet goed te praten'', oordeelde aanvoerder Karim El Ahmadi. ,,Wat tegen PSV allemaal wel kon, kan tegen VVV blijkbaar niet.''