Kan Vitesse koploper Ajax in Johan Cruijff Arena pijn doen?

Emmen kan zich bij De Graafschap vrijwel veilig spelen

8:01 • Eerder dit seizoen eindigde de allereerste eredivisie-ontmoeting tussen deze clubs in een 1-1 gelijkspel in Emmen. • Dit is een wedstrijd tussen de twee teams die in 2018 via de nacompetitie promoveerden naar de eredivisie. • Vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie eindigde het duel op De Vijverberg in een 2-2 gelijkspel.