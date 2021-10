Kan Oranje uitstekende start onder Van Gaal vervolg geven in Letland?

Feyenoord-vrou­wen volgend seizoen in de Kuip? ‘Natuurlijk is dat geen gek idee’

4 oktober De eerste Klassieker in het vrouwenvoetbal maakte zondag veel enthousiasme los. De volgende keer in de Kuip, klonk het. Is dat een gek of irreëel idee, of is dit het moment om door te pakken?