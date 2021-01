Kan Haller als miskoop van West Ham voltreffer worden bij Ajax? ‘Hij is een moordenaar in de zestien’

Ajax zet vol in op komst Sébastien Haller

10:46 De kans is groot dat Sébastien Haller de nieuwe spits van Ajax wordt. De oud-aanvaller van FC Utrecht heeft zelf zijn zinnen gezet op een hereniging met trainer Erik ten Hag in Amsterdam. Groter obstakel is wel het bereiken van een akkoord met zijn huidige werkgever West Ham United.