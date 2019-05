Kan Ajax ‘gouden’ CL-seizoen verzilveren met finaleplaats?

Ajax strijdt in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur voor een uitzonderlijke kans. Het elftal van trainer Erik ten Hag kan voor het eerst in 23 jaar de finale van de Champions League bereiken. Ajax heeft een goede uitgangspositie na de zege van vorige week in Londen (0-1). Tottenham Hotspur is de laatste weken niet in beste doen. De nummer vier van de Premier League verloor de laatste drie duels met 1-0 en won slechts een van de laatste tien uitwedstrijden.

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Ajax en Tottenham Hotspur stuit op 1 juni in de finale in het stadion van Atlético Madrid op Liverpool. De Engelse club zorgde gisteren voor een grote verrassing door de return tegen FC Barcelona met 4-0 te winnen, na een 3-0-nederlaag in Spanje.



Supporters van Ajax leven in spanning toe naar de tweede aflevering van de halve finale. De fanatieke fans van de F-side hebben de ‘grootste entrada van Ajax ooit’ aangekondigd. Fans zonder kaartje bekijken het duel thuis of op televisieschermen in concertzalen, bioscopen, discotheken, kroegen en restaurants. Een goed resultaat van Ajax zal ongetwijfeld leiden tot een groot feest in de hoofdstad.