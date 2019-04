Kampioenswedstrijd FC Twente gaat vrijdag niet door

FC Twente had in de betreffende wedstrijd kampioen kunnen worden. De verwachting was dat duizenden fans uit Enschede en omstreken naar De Toekomst zouden gaan, terwijl het zogenoemde uitvak slechts 185 plaatsen heeft. ,,Op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat’', zo staat in een verklaring.

KNVB teleurgesteld De KNVB zegt ‘echt zeer teleurgesteld’ te zijn dat Ajax en FC Twente onderling geen oplossing hebben kunnen vinden voor het doorgaan van het duel Jong Ajax-FC Twente vrijdag in de eerste divisie. ,,Wij zijn hier gisteren in gekend en de bemiddelingspogingen die wij sindsdien hebben ondernomen, blijken helaas tevergeefs te zijn’', zegt een woordvoerder. ,,Maar we respecteren de keuze van de gemeente Amsterdam. Er mag nooit risico worden genomen als het de veiligheid betreft.’' De bond zegt snel met een nieuwe datum te komen.

Enkele weken geleden al verzocht FC Twente om verplaatsing van de wedstrijd naar de Johan Cruijff Arena. Volgens Ajax was er geen sprake van onwil. ,,Maar de Arena is niet van ons, die moeten we huren. Het is niet zo dat we dat vlak voor Pasen even kunnen doen. Sportpark De Toekomst is wel van Ajax.’’