Kabinet: Geen collectieve steun aan profvoetbal, maar geld per club

Door Maarten Wijffels Dat bleek vandaag tijdens een gesprek tussen minister Martin van Rijn van medische zorg en sport en een afvaardiging van de KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Het gesprek was een vervolg op eerdere gesprekken en op het deltaplan dat ‘het voetbal’ vorige maand collectief aanleverde in Den Haag.

,,We hebben vandaag goede verdiepingsgesprekken gevoerd over de specifieke positie van de bedrijfstak,’’ zegt KNVB-directeur Eric Gudde. ,,Den Haag staat open voor de volgende stap en doet logischerwijs wat er verwacht kan worden, alleen moet het in de praktijk ook uitvoerbaar en werkbaar zijn.’’ Die volgende stap is volgens Gudde om nu ‘per club inzichtelijk te maken wat men zelf al heeft gedaan, op basis van richtlijnen die we komende week samen met het ministerie gaan opstellen.’’ De rijksoverheid kan dan ‘als laatste loket’ dienen om financiële nood te lenigen.

Met name in de eerste divisie zijn er clubs in flinke nood. En ook vanuit de eredivisie zullen zich zeker clubs gaan melden aan het Haagse loket. Wel zullen er logischerwijs duidelijke voorwaarden gelden. Te denken valt aan bepalingen dat clubs geen bonussen en dividend mogen uitkeren en niet mogen bezuinigen op de jeugdopleiding en vrouwenvoetbal. Op salarissen moet juist wel bespaard worden, wat het gros van de clubs inmiddels ook doet door middel van regelingen met spelers, trainers en ander personeel. Clubs die heel veel eigen vermogen hebben en gezond zijn, zullen ook niet in aanmerking komen voor regeringssteun. De topclubs van de eredivisie gaven in een eerder stadium al direct aan dat zij niet hun hand gaan ophouden in Den Haag.