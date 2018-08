'Kaartenpakker' van NEC sluit weddenschap af met verslaggever

Willaert gaf hem 100 euro, maar Van den Berg moet bij iedere gele kaart 10 euro teruggeven en bij rood zelfs 50 euro. ,,Daar krijg je niks van terug'', grapte de NEC'er. ,,Nou goed, misschien 50 euro dan.'' Van den Berg verdween als speler van onder meer PEC Zwolle en sc Heerenveen regelmatig in het boekje van de scheidsrechter. Ook in de Engelse competitie bij Reading oogstte hij heel wat kaarten. ,,Zulke spelers heb je altijd in je elftal. Weet je wel niet hoeveel gele en rode kaarten Sergio Ramos al heeft gehad?'', zegt Van den Berg. ,,Ik ben geen lieverdje geweest, dat moet je ook niet willen zijn. Maar ik ben wel ietsje verstandiger geworden.''

Dat bleek al tijdens zijn debuut voor NEC, gisteren in Nijmegen tegen SC Cambuur. Van den Berg ging na 85 minuten zonder kaart naar de kant. ,,Ik dacht, ik doe het een keer niet om de mensen een beetje te verrassen. Ik had op het veld op zich goed contact met de scheidsrechter, hij vond het ook mooi dat ik terug was zei-ie. Ik heb er dus in ieder geval één vriend bij.'' Vanaf de bank zag Van den Berg wel hoe zijn ploeggenoten in de slotfase een voorsprong van 2-0 uit handen gaven (2-2).