Justin Bijlow heeft basisplaats meteen terug

Ajax mist Tagliafico tegen Heerenveen, Ziyech mogelijk wel bij selectie

14:08 Nicolas Tagliafico is geblesseerd teruggekeerd van de interlandperiode met Argentinië. De linksback mist de wedstrijd van morgenavond in en tegen Heerenveen. Erik ten Hag hoopt dinsdag in de Champions League tegen Benfica weer over hem te kunnen beschikken.