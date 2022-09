Jürgen Klopp op zijn hoede met Liverpool: ‘Als je aan Ajax denkt, denk je aan de Champions League’

Jürgen Klopp hoopt dat Liverpool tegen Ajax een antwoord geeft op de kansloze nederlaag van vorige week tegen Napoli (4-1). Door het overlijden van Queen Elizabeth speelde Liverpool het afgelopen weekend niet in de Premier League en dus is het duel met de Amsterdammers de eerste kans op eerherstel voor The Reds .

Liverpool is tegen Ajax gebrand op revanche. De ploeg van Klopp kende al geen topseizoen met onder meer een nederlaag tegen Manchester United en gelijke spelen tegen Fulham, Crystal Palace en Everton. Daar kwam vorige week nog de forse nederlaag tegen Napoli bij. ,,Het was verschrikkelijk, om eerlijk te zijn.” Zo vatte Klopp die wedstrijd samen. ,,Het was de slechtste wedstrijd die we onder mijn leiding gespeeld hebben en Napoli had zelfs nog vaker kunnen scoren.”

Lees ook Geblesseerd uitgevallen Calvin Bassey met Ajax mee naar Liverpool voor Champions League-clash

Vooral de verdediging van Liverpool kreeg veel kritiek. ,,Je moet leren begrijpen hoe dat gebeurd is. Negen van de elf spelers waren beneden hun niveau. En de anderen speelden een middelmatige wedstrijd. We moeten allemaal realiseren dat het begint met verdedigen en uiteindelijk krijgen we vertrouwen door wedstrijden te winnen. We moeten een reactie laten zien tegen Ajax.”

Quote Ze hebben alles gewonnen ondanks dat ze het team weer opnieuw moesten opbouwen. Maar dat hebben ze goed gedaan, wat geen verrassing is Jürgen Klopp

Ajax

Klopp realiseert zich dat Ajax, dat tot nu toe alle wedstrijden won dit seizoen, in precies de tegenovergestelde situatie zit: ,,Ze hebben alles gewonnen ondanks dat ze het team weer opnieuw moesten opbouwen. Maar dat hebben ze goed gedaan, wat geen verrassing is", aldus de Duitser, die niet bezig is met het de eventuele gevolgen van een nederlaag tegen Ajax. ,,We zijn niet bezig met de situatie in de groep. We moeten in ieder geval een reactie laten zien.”

Of Ajax tot de sterkste clubs van Europa behoort? ,,Als je denkt aan Ajax, denk je aan de Champions League. Of ze een van de sterkste teams in Europa zijn? Geen idee, want ik heb veel andere clubs nog niet gezien.”

Ritme

Klopp ging ook nog kort in op het feit dat Liverpool het afgelopen weekend niet speelde vanwege het overlijden van Queen Elizabeth. ,,Of we liever in het ritme waren gebleven? Heb je de wedstrijd tegen Napoli gezien? Het zou heel fijn zijn dat ritme kwijt te raken", zei de Duitser met een grote lach.

De Liverpool-coach was niet van plan iets prijs te geven over zijn tactiek tegen Ajax: ,,We zitten in een situatie waarvan we gehoopt hadden er niet in te zitten, maar het geeft een extra uitdaging. In het verleden hebben we veel goed gedaan en hebben we op een constant niveau gepresteerd. De meeste dingen die nu over ons gezegd worden kloppen ook, want ik heb de wedstrijd tegen Napoli héél vaak teruggekeken, maar ik wil Ajax geen enkele hint geven over wat ze kunnen verwachten. Ik denk dat Ajax verwacht dat wij zullen reageren, maar ik ben er niet in geïnteresseerd om vooraf al headlines te creëren. Ik heb liever een leuke headline na afloop.”

Bij Ajax is de zaterdag uitgevallen Calvin Bassey 'gewoon’ meegereisd naar Liverpool.