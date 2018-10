Jubilaris Lasse Schöne is nog niet klaar bij Ajax

Wie had zes jaar geleden gedacht dat Schöne een dergelijke mijlpaal bij Ajax zou bereiken? ,,Ik kwam transfervrij over van NEC en ze noemden mij hier de twaalfde man", weet hij nog. De Deen arriveerde echter met andere ambities in Amsterdam. En hoe de seizoenen uiteindelijk ook afliepen, Schöne vond zich vaak terug in de basisformatie. ,,Op alle posities van het middenveld maar ook als rechtsback en zelfs even als spits", lacht hij.



Ook onder de roulerende trainer Erik ten Hag hoeft Schöne voorlopig niet voor zijn positie te vrezen. De aanvallende middenvelder van weleer speelt wedstrijd na wedstrijd vlak voor zijn defensie. Hij verdeelt daar het spel en staat opvallend vaak op de positie waar zijn tegenstanders de bal verliezen. ,,In deze rol zal ik mijn loopbaan wel ooit beëindigen", denkt hij. ,,Dit is nu wel mijn beste rol."