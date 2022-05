José Mourinho: ‘Nederlandse clubs naïef? Feyenoord won in 2002 de UEFA Cup nog met m’n vriend Pierre van Hooijdonk’

José Mourinho verwacht geen naïef Feyenoord in de Conference League-finale tegen zijn AS Roma. De Portugees won in 2017 de Europa League-finale met Manchester United tegen Ajax en nu wacht met Feyenoord dus wéér een Nederlandse opponent. ,,Of Nederlandse clubs naïef zijn? Dat weet ik niet.”

Mourinho oogt gefocust in Tirana. De Portugese coach van AS Roma stelde op de persconferentie niet gespannen te zijn. ,,We zijn aan het einde gekomen van de reis van dit seizoen. De eerste finale van het seizoen (de beslissing in de competitie, red.) heeft ons gegeven waar we recht op hadden: plaatsing voor de Europa League. Daarmee schreven we geen geschiedenis. Het spelen van een finale brengt veel meer spanning met zich mee. Nu is het tijd om geschiedenis te schrijven. Daar moeten we alles aan doen. De spelers zijn blij zo'n mooie wedstrijd te kunnen spelen.”

Lees ook PREMIUM Flikt Mourinho Feyenoord bij laatste training vanavond hetzelfde trucje als Ajax in 2017?

Of de ervaringen van Mourinho in Europese finales hem helpen voor het duel met Feyenoord? ,,Ervaring helpt niet in finales. Ik beleef deze finale alsof het mijn eerste van twintig jaar geleden is. Deze finale is speciaal, maar dat verhaal van The Special One, dat hoeft er niet meer bij worden gehaald. Dat is iets uit het verleden, uit een periode dat ik jonger was en minder volwassen. Later besef je dat het meer over het team moet gaan en minder over jezelf. Dat is ook gebeurd.”

Mourinho kreeg ook de vraag of hij vindt dat Nederlandse clubs naïef zijn in finales: ,,Dat weet ik niet. Ajax won Europese prijzen, PSV won in het verleden de Europa Cup 1 en Feyenoord won de UEFA Cup nog in 2002 met mijn vriend Pierre van Hooijdonk", aldus de AS Roma-coach.

Quote Je kunt de UEFA bekritise­ren dat ze niet voor een stadion voor zestigdui­zend toeschou­wers hebben gekozen José Mourinho

Stadion

Er is al veel te doen geweest om het stadion in Tirana, dat slechts plaats biedt voor 22 duizend toeschouwers: ,,Dit is een belangrijk moment voor Albanië en het stadion is erg mooi, maar het is jammer dat de capaciteit niet groot is. Je kunt de UEFA bekritiseren dat ze niet voor een stadion voor zestigduizend toeschouwers hebben gekozen. Verder ben ik blij om hier te mogen spelen, want je moet ook andere landen in Europa laten genieten van finales. We worden ook gesteund door veel Albanezen vanwege Marash Kumbulla (een Albanese speler van AS Roma, red.).

Tirana is wat Mourinho betreft een prachtige locatie voor de finale: ,,Als voorbeeld: toen we tegen Vitesse speelden, moesten we op Eindhoven Airport twee uur wachten. Geen idee waarom. Alsof ik met criminelen was geland en ze iets probeerden te vinden. Controle na controle was er daar. In Tirana werden we keurig behandeld en alles ging snel.

Henrikh Mkhitaryan

Qua blessures had The Special One ook goed nieuws. Henrikh Mkhitaryan is fit genoeg om te spelen: ,,Hij trainde vandaag voor het eerst mee met het team. Het was een korte sessie, maar voldoende om de juiste prikkels te krijgen. Ik vertrouw op zijn ervaring. Hij kent zijn lichaam en hij gaf aan zich goed genoeg te voelen om te spelen.”