Jørgensen terug op training Feyenoord

De nummer 9 van Feyenoord beleefde een teleurstellend WK. Jørgensen kwam niet tot scoren en was één van de drie Denen die een strafschop miste in de achtste finale tegen Kroatië, die moest worden beslist vanaf 11 meter. De 27-jarige spits kwam sindsdien niet meer in actie.



Robin van Persie is vooralsnog de aanvalsleider van Feyenoord, dat zich met overwinningen op Excelsior (3-0) en sc Heerenveen (5-3) weer een beetje heeft hersteld van de nederlaag bij De Graafschap tijdens de eerste speelronde van de eredivisie. De bekerwinnaar ontvangt zondag NAC Breda in De Kuip.