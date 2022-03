Jordi Cruijff staat stil bij overlijden van vader Johan: ‘Hij is nog springlevend’

Johan Cruijff zou dit jaar 75 jaar zijn geworden, maar vandaag zes jaar geleden overleed de beste voetballer die Nederland ooit gekend heeft. Zoon Jordi is vandaag sportief adviseur van FC Barcelona, waar hij probeert de Catalaanse grootmacht uit het slop te trekken. De stem van vader Johan is nooit ver weg: ,,Ik weet zeker dat dat hij positief zou zijn over de toekomst van Barcelona.”

Als zoon van een voetballegende is het nooit makkelijk om van je vader los te komen. Vraag Jordi Cruijff er maar naar. Toch gaat de zoon van wijlen Johan Cruijff steeds minder gebukt onder de last van de erfenis van zijn vader, zegt hij in een interview met de Daily Mail. Over zijn vader is Cruijff niets dan lovend: ,,Hij zag altijd overal het positieve in, zelfs op de meest moeilijke momenten bleef hij een optimist.”

Vandaar ook dat de sportief adviseur van Barcelona denkt dat zijn vader Barcelona een zonnige toekomst had voorgehouden. De Barcelona-legende (niet voor niets heet het stadion waar het tweede elftal van FC Barcelona in speelt het ‘Estadi Johan Cruyff’) laat er ook vandaag nog zijn sporen na, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van zijn zoon.

Cruijff junior doet het goed. Deze transferperiode werden drie spelers uit de Premier League gehaald en met name Pierre-Emerick Aubameyang is tot nu toe een succes. El Clásico werd ruim gewonnen (op bezoek bij koploper Real Madrid vernederden de Catalanen de Koninklijken met 4-0) en de twee van de nieuwe aanwinsten (naast Aubameyang ook Ferran Torres) speelden in die zege een cruciale rol.

,,Als het goed gaat, ben je opgelucht”, aldus Cruijff in een stijl die doet denken aan uitspraken die senior regelmatig deed, ,,maar je bent afhankelijk van anderen. Zeker als je spelers koopt als de deadline nadert, kan het zenuwslopend zijn, want alternatieven heb je dan niet meer. We waren zeer opgelucht toen alles gelukt was.”

Ook na dertig jaar in de voetbalwereld is Cruijff de passie voor het spelletje dus nog niet verloren. Dat is goed te zien aan zijn verzameling van ruim 600 shirts. ,,Ik heb er eentje van George Best, eentje van Pele en uiteraard meerdere van mijn vader.”

Over Johan gesproken: Jordi vindt het geenszins een probleem om de erfenis van zijn vader te bewaken. ,,Totaal niet. Misschien was het lastig toen ik een kind was omdat iedereen altijd wel iets van hem wilde en dat ik dan dacht: ‘laat hem met rust, dat is mijn vader’.”

,,Maar nu vind ik het allemaal fantastisch. Waar ik ook ga vragen mensen hoe het met me gaat en vertellen ze anekdotes over mijn vader. Iedereen heeft wel een ander verhaal. Oudere mensen herinneren zich hem als een speler, wat jongere mensen als een trainer en de jongste generatie kent hem van zijn bewegingen, die ze op oude beelden hebben gezien. Zo is hij nog springlevend.”