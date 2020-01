Jordens Peters niet weg te branden bij Willem II: ‘Dit past bij mij’

Door Daniël Dwarswaard



Als de fotograaf zijn werk heeft gedaan, loopt Jordens Peters door het stadion. Historische namen passeren de revue. Bombarda, Shoukov, Prommayon. ,,En Arno Arts, is nog techniektrainer geweest hier. En ik kan me nog wel een geweldige vrije trap van Mark Schenning herinneren.’’



Juist. Het gesprek gaat over twintig jaar terug, toen Willem II onder trainer Co Adriaanse tot ieders verrassing in de Champions League speelde. Eenmaal zittend in een lounge in het stadion van Willem II, de huidige nummer 4 van de eredivisie, wil Peters de blik naar het verleden wel even nuanceren. ,,Champions League halen is normaal gesproken natuurlijk niet realistisch. Uiteraard hebben we ambities. Maar we moeten ook wel even normaal doen, dat is juist de kracht van deze club, de reden dat we het de laatste jaren aardig voor elkaar hebben met zijn allen.’’