Jordania haalt uit naar bestuur FC Den Bosch: ‘Stop met vernietigen van de club’

Kakhi Jordania en zijn management hebben in een officiële verklaring hard uitgehaald naar de directie van FC Den Bosch. De Georgiër, die eerder deze week de overname van de club definitief zag afketsen, kan naar eigen zeggen niet anders dan naar de rechter stappen. ,,We denken dat het een mogelijkheid is om het bestuur wakker te schudden en te laten stoppen met het vernietigen van de club.”

De KNVB zette donderdag definitief een streep door de overname van FC Den Bosch door Jordania, omdat de Georgiër volgens de beroepscommissie van de bond de herkomst van de financiële middelen onvoldoende heeft kunnen aantonen. ,,We zijn erg teleurgesteld over het besluit, maar ik blijf voor altijd een FC Den Bosch-fan”, opent Jordania de verklaring, die verder is opgesteld door zijn management. ,,De rechtszaak is een poging om de club tot een gesprek te dwingen. We hebben verschillende mogelijkheden bekeken, maar de club koos ervoor om ultimatums te stellen aan een persoon die de club voor het faillissement behoedde.”

De woede van Jordania richt zich niet op de club zelf, maar op de Raad van Commissarissen. De geldmagnaat vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat FC Den Bosch niet naar het CAS is gestapt om de beslissing van de KNVB aan te vechten. ,,We hebben geprobeerd een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel was, maar de club ging niet over tot een gesprek”, schrijft het management van de Georgiër. ,,Van alle mensen binnen FC Den Bosch lijkt het erop dat Kakhi de enige is die begaan is met het lot van deze geweldige club.”

Beslaglegging

Jordania claimt verder meer geld te hebben overgedragen dan nodig was volgens de overeenkomst. Dat bedrag werd volgens de Georgiër gebruikt door het clubmanagement en niet in het belang van Jordania. Via een rechtszaak wil hij beslag laten leggen op gelden en/of goederen van FC Den Bosch, om zo (een deel van) het door hem geïnvesteerde geld in de club terug te kunnen krijgen.

De rechtszaak, die Jordania al had aangespannen vóór de uitspraak van de KNVB, dient woensdag. Dan mag Jordania tijdens een verhoor in de rechtbank van Den Bosch uitleggen waarom hij precies beslag wil laten leggen en waarop. FC Den Bosch krijgt dan direct de mogelijkheid om te reageren. Woordvoerder Ester Bal laat weten dat FC Den Bosch de verklaring van Jordania ter kennisgeving aanneemt.