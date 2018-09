'Jonkies' Oranje vrezen Frankrijk niet

Compact

,,Het was niet het mooiste voetbal om naar te kijken'', zegt Koeman. ,,Ze spelen vanuit een gesloten organisatie en ze schromen niet om met elf man op 20 meter van het eigen doel te verdedigen. Maar ja, het leverde ze wel een wereldtitel op. In het hedendaagse voetbal wordt dit gevraagd. Daar hebben wij nog weleens moeite mee. Frankrijk speelt heel compact en komt er bij balbezit heel snel uit. Wij zullen in de opbouw zorgvuldig moeten zijn. Want nu is het dodelijk als je daarin fouten maakt.''



Met Griezmann beschikken de Fransen over een meester in het spelen tussen de linies. De vedette van Atlético Madrid deed Oranje in die rol vorig jaar pijn in de WK-kwalificatiewedstrijd in het Stade de France (4-0). ,,We hebben respect voor Frankrijk, maar we gaan naar Parijs om het hun zo moeilijk mogelijk te maken'', zegt Memphis Depay. ,,Al die wereldsterren? Ach, hier staat er ook één'', zegt Memphis, wijzend naar Virgil van Dijk. ,,Hem hoef je niks wijs te maken. Zij hebben veel kwaliteiten, maar wij ook. Het is niet zo dat we Frankrijk wel even overhoop gaan spelen. Wij zijn aan het bouwen, aan het groeien als team. Dit wordt voor ons een grote uitdaging.''