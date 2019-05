Jong Vitesse stapt uit voetbalpiramide

Vitesse acht de voetbalpiramide, zo zwaar gepropageerd door de KNVB, na drie jaar mislukt. De voetbalbond legt zware beperkingen op aan de beloftenteams. Jong Vitesse werkt met restricties als leeftijdsgrenzen en kan niet promoveren naar de eerste divisie. Daar tegenover staan hoge kosten voor de club, met grotere selecties en verplichte contracten. Er is wel een specifieke degradatieregel voor reserveteams.

,,De rol van Jong Vitesse kent een opleidend karakter en is ondersteunend aan het eerste elftal”, verklaart technisch directeur Mohammed Allach van Vitesse. ,,We zijn drie seizoenen geleden zeer enthousiast ingestapt in de voetbalpiramide, maar in de loop der jaren zijn de dispensatieregels en regels omtrent promotie en degradatie veranderd. Daardoor is het minder aantrekkelijk geworden om deel te nemen.”

Het financiële aspect speelt ook mee. ,,We moeten als Vitesse (al jaren) financieel beter in balans komen. Het beloftenteam in de voetbalpiramide brengt aanzienlijke kosten met zich mee.”

Leeftijdsgrens

De leeftijdsgrens voor beloftenteams is 23 jaar. Voor de reguliere clubs in de piramide telt die voorwaarde niet.

De regel werd vorig jaar zomer ingevoerd na klachten vanuit de topamateurs en clubs uit de eerste divisie over de beloften. De profclubs gebruikten veel spelers en wisselden vaak van samenstelling. Ze lieten ook spelers uit de eerste selectie meedoen, om ritme te houden, waardoor ze vaak te sterk werden.

Voor Vitesse was de maatregel erg zuur. De club had juist net Kees van Buuren (31 jaar) als routinier en mentor gecontracteerd. Die verbintenis kon de prullenbak in.

Het gevolg was daarna dat oudere spelers uit de eerste selectie na blessures niet bij het beloftenteam ritme konden opdoen.

Wel degradatie, geen promotie

De regels omtrent promotie en degradatie zijn ook vreemd. Jong Vitesse kan wel degraderen uit de tweede divisie, maar niet promoveren naar de eerste divisie.

De Arnhemse club wil dat laatste in het kader van de opleiding van toptalent juist graag. Maar ook hier geldt een uitzondering in de Nederlandse voetbalpiramide. Uiteindelijk genieten Ajax, AZ, PSV en FC Utrecht nu een beschermde status. Zij hebben hun beloftenteams in de eerste divisie. Vrezen voor degradatie hoeft niet.

Roerige periode

Vitesse heeft in drie jaar wel ongeveer alles meegemaakt in de piramide. De beloften degradeerden in het eerste seizoen uit de tweede divisie. Jong Vitesse werd vervolgens vorig jaar kampioen in de derde divisie.

Dit seizoen ondervond het team van coach Joseph Oosting in de tweede divisie nog een nadeel van de KNVB-regels. De voetbalbond besloot dat er slechts plaats was voor twee in plaats van drie beloftenteams in de competitie.

Dat leverde vervolgens een competitie in de competitie op. Uiteindelijk degradeerde Almere City. Maar omdat Jong Volendam nu op titelkoers ligt in de derde divisie moet er nog een beloftenteam degraderen. Dat is momenteel Jong Sparta, maar nu Vitesse de piramide uitstapt blijft die aftocht de Rotterdammers bespaard.

Jong Vitesse speelt nog één wedstrijd in de tweede divisie. Zaterdag staat in de laatste speelronde een uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis op het programma. Het team eindigt netjes in de middenmoot. De club stapt na de zomer de competitie voor reserveteams in.