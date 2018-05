Jong SC Cambuur wacht na winnen beker vergeefs op trofee

De bekerfinale voor reserve-elftallen is een officiële KNVB-aangelegenheid, maar er was maandagavond niemand van de voetbalbond aanwezig in Zwolle om de spelers van Cambuur een trofee te overhandigen. Zo doken de Friese voetballers met lege handen de kleedkamer in. Dan maar binnen een feestje bouwen, dachten ze.

Volgens de afdeling wedstrijdzaken van de KNVB is het uitblijven van de bokaal voor beloftenteams niet nieuw. ,,We hebben in alle voorwaarden meegenomen dat we geen prijzen uitreiken. Dit is al drie jaar zo en dat is ook bij iedereen bekend", luidt de uitleg.