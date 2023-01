Jong PSV-spits Jason van Duiven (17) treedt met goal tegen VVV-Venlo in voetsporen Steven Bergwijn

Bergwijn, inmiddels aanvaller van Ajax, was tot vanavond de enige speler die al minstens vijf goals op zijn naam had staan voor Jong PSV vóór zijn achttiende verjaardag. Met Van Duiven kreeg Bergwijn vanavond dus gezelschap in dat kleine rijtje. Van Duiven is pas zeventien jaar en 333 dagen oud en was vanavond in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo goed voor de 1-0 in de tiende minuut. Zijn vijfde goal van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.