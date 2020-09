Jong PSV bezorgt Jong Ajax derde nederlaag op rij

Roda JC meldt drie positieve corona­tests

11 september Binnen selectie en staf van de voetbalclubs Excelsior en Roda JC uit de Keuken Kampioen Divisie zijn enkele personen positief bevonden op het coronavirus. Om wie het gaat werd niet vermeld. Excelsior berichtte over twee besmette personen, Roda JC over drie. Ze zijn allen direct in thuisquarantaine gegaan, geheel volgens de protocollen van de KNVB.