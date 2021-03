Jong Oranje treurt mee met Noa Lang, kwartfinales aan zijden draad na remise tegen Duitsland

Jong Oranje heeft een cadeau van Jong Duitsland maar half uitgepakt. In een spannende Klassieker liet de ploeg van Erwin van de Looi de oosterburen in de slotfase langszij komen, waardoor gastland Hongarije dinsdag verslagen moet worden om een ticket voor de kwartfinale te bemachtigen. Dat zal bovendien moeten gebeuren zonder captain Teun Koopmeiners en - waarschijnlijk - Noa Lang.

Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken en Mitchel Bakker nog lag te bakkeleien met een tegenstander, zocht een groepje Duitse spelers Finn Dahmen op. De Duitse doelman dreigde na een enorme blunder de grote schlemiel te worden. De opluchting bij de opponent was gigantisch nadat in de slotfase een nederlaag was afgewend.

Jong Oranje leek vanaf het begin van de tweede helft en met dank aan Dahmen af te stevenen op een broodnodige zege met Justin Kluivert als matchwinner. En dat terwijl de eerste helft wederom verre van overtuigend was. Daarin kreeg Jong Oranje bovendien twee lelijke tikken te verwerken.

Volledig scherm Noa Netherlands' forward Noa Lang receives medical aid following an injury during the UEFA Under21 Championship group stage football match Germany vs Netherlands in Szekesfehervar, on March 27, 2021. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) © AFP Na bijna twintig minuten schaken incasseerde Jong Oranje de eerste mokerslag. Aan een botsing in de hoek tussen Teun Koopmeiners en Noa Lang hield laatstgenoemde een blessure over. De smaakmaker van Club Brugge werd opgelapt, probeerde vervolgens verder te spelen, maar na een paar minuten van trekkebenen ging Lang er opnieuw bij liggen. Bakker, die hem daarvoor al had aangemoedigd vol te houden, boog zich over zijn geëmotioneerde teamgenoot. Lang was ontroostbaar en hobbelde even later in tranen van het veld.

De volgende tegenvaller volgde niet veel later, want waar Van de Looi nog kleine hoop mag hebben op de beschikbaarheid van Lang dinsdag, ontbreekt Koopmeiners sowieso in het laatste groepsduel met de Hongaren. De aanvoerder kreeg een gele kaart voor een overtreding en wist dat hij daarmee aan zijn laatste wedstrijd van de poulefase bezig was.

En toen Jong Oranje eindelijk een goede kans creëerde, zat het ook niet mee. Dani de Wit torende boven Kluivert uit, maar zag zijn tegendraadse kopbal tergend langzaam tegen de paal aan stuiteren. Dat was de grootste kans van de eerste helft. Hoewel Jong Oranje minimaal een punt nodig had, leunde de formatie van Van de Looi, vooral tegen de Duitsers. Zij wisten het overwicht, met dank aan het defensief sterke duo Perr Schuurs en Sven Botman, lange tijd niet om te zetten in grote kansen.

Botman begon voor het eerst dit EK in de basis, net als Cody Gakpo en Abdou Harroui. Deyovaisio Zeefuik, Ludovit Reis en Myron Boadu moesten wijken. Ondanks de mutaties creëerde Jong Oranje, net als tegen de Roemenen, maar moeizaam kansen. De verdedigers vonden nog wel een middenvelder, maar als die de bal terugspeelden volgde al snel de lange pass. Als daarbij een Nederlandse aanvaller werd gevonden, was de spoeling voor het vijandelijk doel wel erg dun.

Daarom besloot Justin Kluivert, die Nico Schlotterbeck bij een lange bal te slim af was, voor eigen succes te gaan. De actie was fraai, maar eenmaal in de doelmond was in de Bundesliga actieve aanvaller uitgeput. Zijn lobje haalde de achterlijn ook niet.

Cadeautje

Een tweede wissel (Ferdi Kadioglu bleek een goede vervanger voor Lang) bleef halverwege uit. De vraag hoe Jong Oranje tegen de stugge Duitsers aan een doelpunt moest komen werd door de doelman van de oosterburen beantwoord. Dahmen maaide na een ingooi volledig over de bal heen, waarna het voor de alerte Justin Kluivert een koud kunstje was om de openingstreffer op te eisen.

Na dat cadeautje trokken de Duitsers de duimschroeven verder aan. Jong Oranje verdedigde goed, gaf vrijwel alleen afstandschoten weg en was aan de overkant ook het gevaarlijkst. Kluivert moest ditmaal zijn meerdere erkennen in Dahmen, die tien minuten voor tijd ook een hard schot van Cody Gakpo uit het doel hield.

En een minuut later sloegen de Duitsers alsnog toe. Jonathan Burkardt brak door op de rechterflank, waarna Lukas Nmecha de bal van dichtbij binnenliep en de virtuele stand opnieuw ondersteboven trok.

Omdat Jong Oranje ook het tweede groepsduel met 1-1 gelijkspeelde, moeten de mannen van Van de Looi dinsdag de Hongaren verslaan. Een minimale marge of een doelpuntrijk gelijkspel bij Jong Duitsland tegen Jong Roemenië kan zelfs fataal blijken.

