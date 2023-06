Jong Oranje toont twee gezichten tijdens opening EK: ‘Waar ik minder over te spreken ben, is het verval

Jong Oranje heeft het EK in Georgië afgetrapt met een gelijkspel. De ploeg van scheidend bondscoach Erwin van de Looi speelde buurland België in de eerste helft bij vlagen zoek, maar toonde het na rust een gezicht waarmee de gewenste EK-titel vergeten kan worden: 0-0.

De ene doelpuntloze remise is de andere niet. ,,Het had net zo goed 3-3 kunnen worden”, concludeerden bondscoaches Van de Looi en Jacky Mathijsen (België) na de vermakelijke aftrap van hun talenten. Hoewel er weinig gescoord werd, kreeg een plukje supporters in de fraai gepimpte betonbak in de Georgische hoofdstad meer dan waar zijn geld. De derby der lage landen verveelde geen moment.

Dat was aanvankelijk vooral aan Jong Oranje te danken, dat frivool en dynamisch voor de dag kwam. In het eerste half uur sneed de ploeg van bondscoach Erwin van de looi meermaals knap door de Belgische defensie, met uitstekende kansen ook tot gevolg.

Openingstreffer op de schoen

Binnen tien minuten had Kenneth Taylor de openingstreffer al op de schoen. Devyne Rensch stak zijn teamgenoot subtiel weg, met dank aan het overstapje van andere Ajacied Brian Brobbey ook. De middenvelder dacht de bal in de verre hoek te schuiven, ware het niet dat hij de paal raakte.

Volledig scherm Crysensio Summerville. © ANP / EPA De toon was gezet en onmiddellijk was duidelijk dat de uitgedokterde combinaties van Van de Looi het aanvalsspel van Oranje ten goede kwamen. Uitgedokterde combinaties? Ja, naast Ajax-maatjes Taylor en Brobbey en vrienden Ryan Gravenberch en Quinten Timber daar weer achter, koos de bondscoach met Quilindschy Hartman en Crysencio Summerville voor een Varkenoord-tandem. ,,De meeste jongens zijn vrienden. Dat helpt denk ik wel. Kenneth en ik hebben vaak aan oogcontact genoeg”, stelde Brobbey.

De spits zelf raakte in kansrijke positie de bal niet vol en zag Summerville daarop zijn schot van de lijn gehaald worden. Zo liet Jong Oranje de Belgische leeftijdsgenoten niet alleen in leven, maar ook omhoog kruipen. Nou ja, kruipen is er bij Loïs Openda niet echt bij. Met de A-international hadden de Rode Duivels een turboknop in handen.

Dat bleek toen de voormalige Vitesse-revelatie oud-PSV-’er Yorbe Vertessen bediende (hij schoot over) en meer nog toen Openda even later het door Van de Looi gevreesde scenario leek te voltrekken toen Oranje-captain Quinten Timber zich even inhield. Een splijtende pass van AC Milan-talent Charles de Ketelaere later en de pijlsnelle Openda had vrij baan. Bart Verbruggen behoedde de Nederlandse talenten met zijn hand voor een achterstand.

Als je zo’n eerste helft speelt, moet je scoren. Erwin van de Looi

En dat deed de debuterende Anderlecht-keeper, die de voorkeur boven Kjell Scherpen kreeg, na rust vaker. En de reflexen van de aan Brighton gelinkte Verbruggen werden steeds fraaier. Nog niet toen een gekraakte vrije trap van Hugo Siquet tegen de lat ketste, maar wel toen hij een vlammend schot van Michel Ange Balikwisha met zijn vingertoppen toucheerde en vervolgens tegenover de invaller met een uitgestoken been een valse start voorkwam.

Toch had de grote uitblinker niet het gevoel dat Jong Oranje was ontsnapt. ,,Mijn gevoel is vooral dat we twee punten verloren hebben, omdat we voor rust zeer dominant waren en twee keer hadden moeten scoren.” Daar sloot Van de Looi zich grotendeels bij aan. ,,Als je zo’n eerste helft speelt, moet je scoren. Ik heb toen echt geweldige aanvallen gezien. Waar ik minder over te spreken ben, is het verval.”

Leeglopende ballon

Hoe die te verklaren was? Mathijsen zag zijn ploeg groeien toen hij van een formatie met twee naar drie spitsen switchte. Van de Looi zag vooral een leeglopende ballon door een gebrek aan wedstrijdritme. ,,Je ziet welke vijf of zes spelers dit seizoen minder gespeeld hebben”, wees hij op eerder dit seizoen geblesseerde of veelal gepasseerde talenten bij hun club als Timber, Rensch en Gravenberch. ,,De andere jongens hielden het makkelijk vol. We gaan kijken hoe snel de spelers herstellen.”

Hoewel Jong Oranje na rust veelal zwijnde, kreeg het bij spaarzame uitbraken ook nog grote kansen op de volle buit. Zo vond Brobbey de volledig vrije Taylor en Hartman nog, die tot na de scherpe counter tot hun ongeloof geen doel troffen. Het gevolg: teleurstelling in beide kleedkamers. ,,Wij zijn een beetje ontgoocheld”, sprak Antwerp-kampioen Balikwisha van dezelfde emotie als in het Oranje-kamp.

Volledig scherm epa10704372 Mandela Keita (C) of Belgium in action against Kenneth Taylor (L) of Netherlands during the UEFA Under-21 Championship group stage match between Belgium and Netherlands in Tbilisi, Georgia, 21 June 2023. EPA/YURI KOCHETKOV © ANP / EPA

Zo hielden Oranje en België elkaar in evenwicht op het EK in Georgië en Roemenië. Daar nemen scheidende bondscoach Van de Looi en zijn talenten niet met minder dan goud genoegen. Dan zal het echter beter moeten dan na rust, zeker met de wetenschap dat België nog drie later ingevlogen A-internationals miste. Brobbey sprak van gemengde gevoelens en besloot op zijn Brobbeys: ,,Ik heb er alle vertrouwen dat het goed gaat komen.”

Jong Georgië wint

In de andere groepswedstrijd verraste Jong Georgië door Jong Portugal met 2-0 te verslaan. De Portugese beloften stonden twee jaar geleden bij het vorige EK in Hongarije nog in de finale. Daarin was Duitsland te sterk. Jong Oranje speelt zaterdag tegen Portugal en dinsdag tegen Georgië. De eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich voor de kwartfinales.

