Jong Oranje spreekt weer eens ambities uit en wil troebel verleden van zich afschudden

Door Freek Jansen



Israël, 2013. Het is even graven in het verleden om een eindtoernooi te vinden waaraan Jong Oranje mocht meedoen. In de afgelopen zes jaar rommelde de talentenploeg van Nederland veelal maar wat aan.



Om de twee jaar werd uitgesproken dat het elftal toch écht een serieuze en ambitieuze cyclus tegemoet ging. Om vervolgens in de praktijk te merken dat Jong Oranje vooral een podium vormde voor spelers om anoniem en plichtmatig wat potjes te spelen. Drie eindtoernooien vonden dan ook plaats zonder inbreng van Oranje-talenten.



De KNVB, met Jong Oranje-coach Erwin van de Looi voorop, wil dat deze matige periode definitief tot het verleden behoort. Met vanavond in Doetinchem een duel met Cyprus als eerste halte. ,,We willen wel iets uitstralen’’, stelt Van de Looi. ,,De verhalen rondom Jong Oranje waren de laatste jaren niet superpositief. Voor mij is het de eerste keer dat ik heel de cyclus doe. Ik kijk nooit achterom, we gaan gewoon aan de slag.’’