Jong Oranje mijlenver verwijderd van EK na zeperd tegen Schotland

Door Daniël Dwarswaard



Na de twee gemiste jeugd-EK’s op rij kan Nederland ook het toernooi aankomende zomer in Italië vergeten. Een pijnlijke nederlaag vanavond thuis tegen Jong Schotland maakt het plaatje compleet. Van de laatste vijf EK’s miste Nederland er maar liefst vier. De laatste keer dat Oranje er wel bij was, was in 2013 toen Italie in de halve finale te sterk was.



Nederland verloor op de Vijverberg in de laatste minuten door een benutte strafschop van de Schotse spits Fraser Hornby. Pablo Rosario kreeg ook nog eens rood na zijn overtreding. De spelers van Jong Oranje dropen na het laatste fluitsignaal van het veld.



Bij Jong Oranje stond Timothy Fosu-Mensah in de basis. Dat was de enige wijziging die coach Erwin van de Looi had doorgevoerd in vergelijking met het 1-1 gelijkspel vorige week tegen Jong Engeland. De rentree van de centrale verdediger van Fulham betekende een reserverol voor Jeremiah St. Juste die snel zakt in de hiërarchie. De Feyenoorder was eerder deze kwalificatiereeks nog aanvoerder.