Jong Oranje met Generatie Z helemaal back in business

Bondscoach Erwin van de Looi heeft natuurlijk wel wat te kiezen hè. Dat zeven van zijn spelers zich de voorbije jaren - meer dan eens - bij het grote Oranje meldden, zegt veel over de potentie bij Jong Oranje. Spelers als Justin Bijlow, Sven Botman en Mitchel Bakker kloppen bovendien op de deur.



Wat ook helpt, is dat sinds de aanstelling van Ronald Koeman en Van de Looi Jong Oranje serieuzer wordt benaderd. De communicatie tussen beide teams is aangehaald. Dat gaat wat makkelijker nu ook de talenten van Nederland in Zeist zijn gecentraliseerd. Zo nam Koeman regelmatig een kijkje bij een sessie van de jongeren. Dat werkt de uitwisseling van spelers (Van de Looi werd vorige maand ook even gepromoveerd) in de hand. Na een periode waarin bij de vleet werd afgemeld, zien talenten de interlandperiode tegenwoordig ook als een fase waarin ze naar het grote Oranje toe kunnen groeien.