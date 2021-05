Jong Oranje met debutant Rensch en zonder Ihattaren terug naar Hongarije voor kwartfinale EK

Coach Erwin van de Looi over het EK en de EK-selectie: ,,Er wacht ons op maandag 31 mei een echte uitdaging. Met Frankrijk treffen we in de kwartfinale van het EK een absolute Europese grootmacht. Hoewel er nu een aantal sterkhouders bij het Nederlands elftal zit, denk ik nog steeds dat onze selectie sterk genoeg is om mee te blijven strijden om de prijzen. Wel zullen we dan dus eerst langs Frankrijk moeten en hier ligt voorlopig ook onze focus. Het is helaas zo dat de spelers die nu in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zitten, en die nog de leeftijd hebben om voor Jong Oranje uit te komen, er niet bij zullen zijn op ons EK. Dit is omdat het Nederlands elftal de definitieve selectie pas bekendmaakt nadat wij onze lijst moeten indienen bij de UEFA. Dit is jammer voor ons, maar het is niet anders. Het Nederlands elftal is leidend ten opzichte van Jong Oranje en zoals altijd is ook dit in goed overleg gegaan met de technische staf van Oranje. Aanstaande maandag beginnen we met de voorbereiding op het EK en we hopen de goede weg die we, na de twee gelijke spelen tegen Roemenië en Duitsland, in de derde wedstrijd tegen Hongarije (6-1) zijn ingeslagen, tegen Frankrijk voort te zetten. Dan kan het een mooi begin van een Nederlandse sportzomer worden.”