Jong Oranje maakt EK-poulefase af zonder Lang, Koopmeiners blijft bij de groep

De groepsfase van het EK Onder-21 zit erop voor Noa Lang. De geblesseerde aanvaller van Jong Oranje keert terug naar zijn werkgever Club Brugge en is er in het laatste pouleduel met Jong Hongarije dus niet bij. De geschorste Teun Koopmeiners blijft wél bij de selectie.

Lang liep tegen Duitsland (1-1) een bovenbeenblessure op na een ongelukkige botsing met Koopmeiners. Hij heeft zondag een scan laten maken. De schade lijkt mee te vallen, maar desondanks is besloten dat de aanvaller terugkeert naar Club Brugge, om daar te herstellen. ,,De aanvaller ondervindt op dit moment te veel hinder van zijn bovenbeen en is niet op tijd hersteld voor de laatste groepswedstrijd van Jong Oranje", zo meldt de KNVB. Er kan geen vervanger worden opgeroepen, dus er blijven 22 selectiespelers over.

Dat is dus inclusief Koopmeiners, die de komende dagen wél bij Jong Oranje blijft. De aanvoerder van het elftal van bondscoach Erwin van de Looi kreeg zaterdag zijn tweede gele kaart van het toernooi en is geschorst voor het laatste pouleduel van dinsdag met Jong Hongarije. Koopmeiners gaat niet eerder terug naar zijn club AZ maar blijft in Boedapest, zo is besloten.

Scenario's

Om de kwartfinales van het EK te halen, moet Jong Oranje dinsdag winnen van het al uitgeschakelde Jong Hongarije. Een overwinning is sowieso genoeg als er een winnaar komt bij het treffen tussen Jong Roemenië en Jong Duitsland. Spelen die twee landen met 2-2 of meer (3-3 of 4-4 etcetera) gelijk, dan is Jong Oranje uitgeschakeld. De drie landen zouden dan allemaal op 5 punten uitkomen en dan wordt eerst naar het onderlinge doelsaldo tussen de drie landen gekeken in plaats van naar het volledige doelsaldo.

Volledig scherm Noa Lang ligt geblesseerd op de grond. © AFP