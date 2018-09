‘Jong Oranje is voor spelers best een onzekere periode’

Door Maarten Wijffels



De aanloop naar de cruciale interland van vanavond in Norwich verloopt rumoerig. Een van de keepers, Joël Drommel, vertrok uit het trainingskamp, omdat hij toch liever de voorkeur geeft aan zijn club FC Twente. Steven Bergwijn, de volgens velen ‘Oranjewaardige’ aanvaller die tóch voor Jong Oranje werd geselecteerd, is met een blessure naar huis. En op het trainingsveld zagen we Erwin van de Looi deze week in gesprek met Bart Ramselaar. Misschien wel het prototype Jong Oranjespeler over wie hij een aantal dagen eerder tijdens dit interview sprak.