Jong Oranje-doelman Bart Verbruggen kan in Nederland rustig over straat: ‘Op welke positie denk je dat ik speel?’

Het interview met een groepje journalisten is net klaar, als een jongen van een jaar of 6 doelman Bart Verbruggen aanspreekt op het terras van hotel Oud London in Zeist. Hij wil graag een handtekening, maar lijkt niet precies te weten welke speler van Jong Oranje hij voor zich heeft staan. ,,Op welke positie denk je dat ik speel?”, aldus de 1,93 meter lange keeper van Anderlecht. ,,Op het middenveld”, antwoordt de jonge voetbalfan.

Even daarvoor had Verbruggen, die dit seizoen zijn grote doorbraak beleefde bij Anderlecht, al aangegeven in Nederland rustig over straat te kunnen. Al is er wel iets veranderd sinds bondscoach Ronald Koeman hem in maart voor het eerst selecteerde voor Oranje. ,,Voorheen zou ik zeggen dat in België wat meer mensen mij kenden. Na mijn plek in de selectie van het Nederlands elftal is dat er hier iets meer van gekomen. Maar ik ben geen Michael Jackson ofzo”, zegt Verbruggen.

De 20-jarige oud-keeper van NAC is sinds eind december de eerste doelman van Anderlecht, dat dit seizoen teleurstellend als elfde eindigde in de hoogste Belgische competitie en deelname aan de play-offs misliep. Verbruggen was daardoor eind april al klaar met het spelen van wedstrijden.

Met het oog op deelname met Oranje aan het finaletoernooi van de Nations League of het EK met Jong Oranje, hield de jonge keeper zich zelf fit. ,,Toen we klaar waren met het seizoen, heb ik even vakantie genomen. Daarna ben ik mee gaan trainen met NAC, zij zaten toen nog volle bak in de play-offs en waren dus heel serieus bezig. Ik heb mezelf wel goed bezig weten te houden. Ik ben uitgerust en er helemaal klaar voor.”

Volledig scherm Bart Verbruggen tijdens het duel met AZ. © Pro Shots / Johan Manders

Voor Verbruggen werd het een plek in Jong Oranje. Bij het Nederlands elftal ontbraken in maart Justin Bijlow en Andries Noppert, zij zijn nu allebei weer beschikbaar. ,,Ik zat een beetje in de positie: waar ze me nodig hebben, daar ga ik het zo goed mogelijk doen. Dat dat nu bij Jong Oranje is, daar ben ik content mee”, zegt Verbruggen. ,,Ik heb wel even met bondscoach Ronald Koeman gesproken, maar niet specifiek over waarom ik niet bij Oranje zit. Laten we reëel zijn, Ik ben niet in de situatie dat hij mij verantwoording af moet leggen. Ik denk dat een trainer dat sowieso niet hoeft te doen.”

Bij Jong Oranje hoopt Verbruggen, die concurrentie heeft van Kjell Scherpen van Vitesse en Jasper Schendelaar van PEC Zwolle, zijn succesvolle seizoen af te sluiten met een titel. ,,Wij hebben een fantastische ploeg, er loopt hier veel kwaliteit rond. Als alles op z’n plek valt, kan het een heel mooi toernooi worden voor ons.”