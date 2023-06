Jong Oranje-captain Quinten Timber voor EK-aftrap tegen Belgen: ‘Ik voelde me al één van de leiders’

Timber hoorde maandag van bondscoach Erwin van de Looi dat hij dit EK de captain van Jong Oranje is. ,,Ik was niet helemaal verrast. Ik heb natuurlijk al een aantal kwalificatieduels gespeeld en voelde me daarin altijd al één van de leiders. Dat ik nu ook aanvoerder zou worden wist ik nog niet. Ik denk niet dat ik nu iets geforceerd moet gaan doen. Ik ben sowieso al wel uitgesproken in de groep en zal vooral mijzelf zijn.”

Timber kan meteen aan de bak. De eerste tegenstander in Tbilisi is Jong België, dat met Loïs Openda en Charles de Ketelaere een levensgevaarlijke aanval heeft. ,,Zij hebben een goed team. In september hebben we een mooie oefenwedstrijd gespeeld. We hebben natuurlijk ook beelden gezien en geanalyseerd. Een aantal spelers van ons speelt in België ook samen met jongens van hen. We gaan het morgen zien”, aldus de spelmaker, die stelt dat Jong Oranje in een zware groep is beland. ,,Portugal en Georgië zijn ook lastige tegenstanders. We moeten ons eerst op de Belgen focussen. We willen meteen met een zege beginnen, want we willen hier het EK winnen.”