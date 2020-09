Jong AZ wint wonderlijke voetbalshow, dubbele rampavond voor De Graafschap

Vooraf was er al veel te doen rondom het duel, zeker toen de selectie van de Alkmaarders bekend werd. Bij De Graafschap baalde men de laatste tijd al vaker openlijk van het feit dat beloftenploegen de ene week met een (veel) sterkere selectie aantreden dan de andere week. Die discussie heeft nu een nieuw hoofdstuk gekregen. Waar concurrent NAC Breda in de eerste competitiewedstrijd bijvoorbeeld met een veredelde jeugdploeg van AZ te maken kreeg, net als Roda JC tegen Jong Ajax, trof De Graafschap een ploeg met veel bekende namen.



Zo stonden onder anderen Yuki Sugawara, Tijani Reijnders, Håkon Evjen en Zakaria Aboukhlal in de basis, zij wervelden voor rust voorbij de bezoekers. Na een passje van Aboukhlal maakte toptalent Mohamed Taabouni er 1-0 van, niet veel later scoorde Aboukhlal zelf. Thijs Oosting kopte daarna de 3-0 binnen, nog voordat er een halfuur verstreken was. Het werd voor rust echter nog veel erger, want Evjen krulde de 4-0 fraai binnen en Taabouni schoot kort daarna zijn tweede van de avond achter De Graafschap-keeper Rody de Boer (nota bene ex-AZ).