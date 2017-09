Jong Ajax verspeelt eerste punten tegen hekkensluiter RKC

Ajax kwam acht minuten voor rust nog wel op voorsprong door een goal van Carel Eiting. Het spel had toen al enige tijd stilgelegen door een flinke onweersbui, maar kon wat later weer hervat worden.

RKC, dat in de drie voorgaande wedstrijden pas één puntje had gepakt, kwam in de 55e minuut langszij toen Henrico Drost doelman Kostas Lamprou passeerde. Ajax raakte in blessuretijd nog wel de lat en zag een doelpunt van Eiting afgekeurd worden, maar een overwinning zat er niet in.