Jong Ajax schrijft geschiedenis met eerste titel in Jupiler League

Ajacieden dragen titel op aan Abdelhak Nouri

22:13 ,,Wat een geweldig sportief jaar'', sprak aanvoerder Leon Bergsma direct na afloop van de zege die Jong Ajax de titel in de Jupiler League bracht. ,,Deze is voor Nouri, die vergeten we niet.'' Bergsma was niet de enige Ajacied die dacht aan de vorige zomer door een hartstilstand getroffen Abdelhak Nouri.