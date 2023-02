Jong Ajax met scorende Francisco Conceição langs MVV, pijnlijk verlies voor NAC in Galgenwaard

Vanavond op bezoek bij Jong Ajax, dat dit kalenderjaar nog niet won, ging MVV matig van start. Na 5 minuten had Kian Fitz-Jim de thuisploeg namelijk al op voorsprong gekopt. Enkele minuten later verdubbelde Francisco Conceição de leiding. De Portugees speelde in oktober voor het laatst met Jong Ajax mee en is sindsdien wekelijks op het veld in de eredivisie te vinden met de hoofdmacht van de Amsterdammers. Daar moet de rappe rechtsbuiten op het moment de in topvorm verkerende Mohammed Kudus voor zich dulden.

MVV leefde vervolgens op en kwam via Sven Blummel nog voor rust terug in de wedstrijd. De Limburgers hielden daarna de overhand, maar zagen Jong Ajax-debutant Mika Godts toch de 3-1 maken aan het begin van de tweede helft. Ondanks een kansenregen voor MVV in het restant van de wedstrijd, maakten de Limburgers nog maar één doelpunt via Jarne Steuckers. In de slotfase tekende Jaydon Bane uit een counter voor de eindstand: 4-2. Door het verlies staat MVV nu laatste in de derde periode (4 punten in de laatste 6 wedstrijden).