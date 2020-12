Jong Ajax geeft zege op FC Eindhoven uit handen met penalty in slotminuut

Het hectische weekeinde van AZ: ‘We kunnen gaan lopen huilen maar dat heeft geen zin’

6 december AZ ontsloeg gisterochtend trainer Arne Slot omdat hij zonder de club in te lichten met Feyenoord sprak over een dienstverband in de Kuip. Volgens de directie kan Slot daarom niet meer bij AZ werken. Het was alsof er een bom insloeg. Prompt leed de club tegen FC Groningen (1-2) de eerste nederlaag van het seizoen.