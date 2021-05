Jolink gek van De Graafschap: ‘Thuis wedstrijden kijken heeft mijn vrouw verboden, dan sloop ik de boel’

Door Dennis van Bergen



In de bossen van de Achterhoek springen de eekhoorns tevreden van tak naar tak, wanneer een man met een enorme jachthoorn de stilte ruw verstoort. ‘Niet terugspelen!’, roept hij, wanneer uit zijn blaasinstrument een soort luchtalarm is ontsnapt. En vervolgens: ‘NIET TERUGSPELEN!’ ,,Zo”, zegt Bennie Jolink (74) even later, op opgeruimde toon. ,,Alvast even geoefend voor Jong Ajax - De Graafschap. Koffie?”