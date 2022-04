Joël Drommel of Yvon Mvogo? Roger Schmidt wil niet zeggen wie bij PSV keept tegen Leicester City

Trainer Roger Schmidt keek woensdagavond in het stadion van Leicester City uit naar de uitwedstrijd van PSV in de kwartfinale van het toernooi om de Europa Conference League. Hij wilde nog niets over de opstelling zeggen en ook niet bevestigen dat Joël Drommel keept. Het enige wat wel duidelijk lijkt, is dat Cody Gakpo in de basis kan starten.

Over Drommel was de afgelopen dagen al veel te doen. Hij beleefde zaterdag een moeilijke avond in het duel met FC Twente en Schmidt kon nog niet bevestigen dat hij speelt.

,,We gaan het zien. Ik ga de opstelling niet bekendmaken. Ik heb met hem gepraat en Joël is erg teleurgesteld na zaterdag. Het was voor hem een grote wedstrijd en bovendien de eerste keer dat hij daar terug was. In dat soort situaties wil je op topniveau spelen en dat was hij niet. Hij moet mentaal sterk zijn, dat hoort als keeper. Dat is een van de uitdagingen van een doelman. Het is telkens weer een mentale test, waarin hij zich moet ontwikkelen. Druk hebben alle spelers en een doelman zeker.” Kan hij de goalie wisselen? ,,Dat kan, omdat je het ook moet doen als een keeper een rode kaart krijgt. Maar ik vertel niks over de opstelling.

Teamconnectie

Wat zijn de kansen van PSV tegen Leicester. ,,Het is een Premier League-ploeg en geen gemiddeld team, maar een topteam. Ze hebben wat blessures en zitten even niet op hun topniveau, maar het is wel een van de topteams. Vorig seizoen wonnen ze FA Cup en we verwachten een heel moeilijke wedstrijd. Zij hebben meer individuele kwaliteiten, maar met onze teamconnectie en tactiek moeten we het verschil maken. Zaterdag hebben we laten zien hoe goed en hoe slecht we kunnen spelen.”

Bekijk de vooruitblik op Leicester City-PSV.