Jeugdspelers van Feyenoord en PSV massaal op de vuist

Column De Grote Louis heeft altijd gelijk

12:07 Columnist Sjoerd Mossou denkt nog wel eens met weemoed terug aan het WK 2014 in Brazilië, toen Oranje nog gewoon van de partij was. Sterker nog, Nederland werd onder leiding van bondscoach Louis van Gaal zelfs derde. ,,Het wonder van toen wordt alleen nog maar groter."