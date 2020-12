Jetro Willems smokkelde als negenjarige cocaïne: ‘Ze plakten het rond mijn benen’

Jetro Willems smokkelde als negenjarig kind cocaïne van Curaçao naar Nederland. Dat vertelt de linksback van Eintracht Frankfurt in de serie Andy Niet te Vermeijde. ,,Ik kom uit een familie waar we het moeilijk hadden."

In gesprek met Andy van der Meijde blikt Willems terug op zijn documentaire Di velt pa SDKK, waarin hij zichzelf opsloot in de gevangenis op Curaçao en terugblikt op zijn jeugd op het eiland. ,,We hadden op een gegeven moment geen geld meer”, vertelt Willems. ,,Zelfs toen we werk kregen bleef er niet genoeg geld over. Toen zeiden mijn ouders dat we drugs gingen smokkelen.”

De ouders van Willems waagden eerst zelf een poging, maar die mislukte. ,,Toen heb ik mijzelf opgeofferd. Mijn ouders hadden het er met mij over, want ik was toch een beetje die gekke. Als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon."

,,Ze plakten het rond mijn benen. Ik liep heel raar, maar ze letten niet echt op kinderen.” Eenmaal aangekomen in Nederland betekende het een nieuwe start voor de familie. ,,Dat was het licht voor ons. Alles ging goed, ze kregen werk en alles liep gewoon. Het enige wat ik wil is nooit meer in die situatie komen.”

Op de vraag van Van der Meijde wat Willems ervoor terug kreeg is de linksback duidelijk: ,,Ik wilde niks. Ik zei: ‘alles wat jullie mij wilden geven, geef dat aan mijn zus’, ik hoefde alleen een bal te hebben.”

Willems debuteerde begin 2011 op 16-jarige leeftijd bij Sparta in het betaald voetbal. Na jaren voor PSV gespeeld te hebben belandde de verdediger bij Eintracht Frankfurt, dat hem verhuurde aan Newcastle United. Willems kwam 22 keer uit voor Oranje.

