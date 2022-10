Jesper Karlsson is terug: Zweed leidt AZ naar zege bij stuntelend FC Groningen

Hij is terug. En hoe. Jesper Karlsson maakte na maanden blessureleed zijn rentree in de basis van AZ en had meteen een groot aandeel in de 4-1 zege van AZ bij FC Groningen.

De wedstrijd was nog geen twintig minuten oud toen de Zweed, die sukkelde met problemen aan de hamstring en dit seizoen nog geen minuut in actie kwam, zijn handtekening al had gezet onder twee doelpunten. In de derde minuut was het Dani de Wit die in de rebound binnen tikte, nadat doelman Michael Verrips een laag schot van Karlsson niet onder controle kreeg, en ruim een kwartier later schoot de aanvaller zelf raak. Dat deed hij beheerst op aangeven van Tijjani Reijnders.

Toegegeven, aan beide goals van AZ ging flink wat Gronings gestuntel vooraf. Doelman Verrips, middenvelder Laros Duarte en verdediger Neraysho Kasanwirjo gingen amateuristisch in de fout bij de goals. Het ging van kwaad tot erger bij de thuisploeg, die al in de eerste helft een fluitconcert op zijn dak kreeg vanwege het slechte voetbal. De supporters in de Euroborg - sowieso nog niet verwend dit seizoen - werden zelfs even cynisch door het rondspelen van de bal achterin, iets wat het elftal veelvuldig deed, met gejuich te begroeten.

AZ leek dus freewheelend de drie punten mee te nemen, maar richting het einde van de eerste helft zat het toch even tegen. Eerst viel Dani de Wit uit met waarschijnlijk een hamstringblessure, daarna kreeg Groningen weer geloof in eigen kunnen dankzij Ricardo Pepi. De Amerikaanse international won een partijtje worstelen van Sam Beukema en liggend op de grond ramde hij de aansluitingstreffer tegen de touwen.

Karlsson keerde na rust niet meer terug op het veld en zijn vervanger Mayckel Lahdo gaf al na drie minuten zijn visitekaartje af met een prachtig schot op de onderkant van de lat. AZ bleef de betere ploeg en drukte het overwicht na een uur ook uit in de score. Uitblinker Reijnders combineerde door het midden en gaf vervolgens Milos Kerkez vrij baan richting het doel. Hij rondde beheerst af.

Het freewheelen kwam alsnog, want AZ had in het restant niets meer te duchten van Groningen. Lahdo maakte zelfs nog 4-1 waardoor AZ op de ranglijst nu op de ranglijst over PSV heen wipt. De Alkmaarders zijn zelfs koploper als Ajax zich verslikt in Go Ahead Eagles.

